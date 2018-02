Schauvliege wil weten of u een kachel heeft: "Mogelijk komt er verplichte registratie" HR

27 februari 2018

17u31

Bron: Belga 1163 Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil het aantal kachels in Vlaanderen in kaart brengen. "Mogelijk komt er een verplichte registratie bij de verkoop van woningen of wordt het opgenomen in de Woningpas", verklaarde de minister vandaag in het Vlaams Parlement.

Bij de opening van Batibouw kondigde Schauvliege vorige donderdag al aan dat ze de Vlaming met een premie wil aanzetten om oude, vervuilende kachels te vervangen door een milieuvriendelijker exemplaar. De premie maakt deel uit van een 'Green Deal', met onder meer de producenten. Die moet in het voorjaar worden gefinaliseerd.

N-VA is geen fan van de maatregel. "Ik denk niet dat er echt schone kachels bestaan die geen fijn stof uitstoten, wat men ook beweert", zegt Wilfried Vandaele. "Een premie uitloven voor het vervangen van een slecht presterende kachel door één met een iets minder slechte houtverbranding... Ik weet niet of dat een goed signaal is naar mensen die geen hout verbranden. Misschien zouden die dan een nog hogere premie moeten krijgen." Vandaele wees er ook op dat de tests van kachels in een labo worden uitgevoerd. "Dat doet een belletje rinkelen. Daar hebben we al eens mee te maken gehad in de auto-industrie."

Stookadvies

Schauvliege kon nog geen verdere details geven over de premie. Ze verklaarde wel dat ze het aantal kachels in Vlaanderen in kaart wil brengen. "Mogelijk komt er een verplichte registratie bij de verkoop van woningen of wordt het opgenomen in de Woningpas", zei ze.

Vorige week riep de Vlaamse Milieumaatschappij de bevolking nog op om enkele dagen geen hout te stoken in haarden of kachels. Dat doen ze wanneer er hoge fijnstofconcentraties gemeten worden. Houtverbranding beperken op die dagen heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid.

Volgens de technologie federatie Agoria moeten kachels die ouder dan tien jaar zijn worden vervangen. Open haarden en oude kachels (van voor 2011) stoten 12 keer meer fijn stof uit dan een moderne kachel. De oudere kachels halen bovendien minder rendement. Agoria wijst ook op het belang van 'juist stoken'. Het gebruik van voldoende gedroogd hout, de juiste aanmaakblokjes en het ecologisch ontsteken van het vuur dringen de uitstoot van fijn stof terug.