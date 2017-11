Schauvliege wil roken in auto in bijzijn van kinderen verbieden TT

15u31 0 Thinkstock Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil het roken in auto's met kinderen verbieden. Dat bevestigt haar woordvoerder aan VTM Nieuws. Schauvliege volgt het voorbeeld van haar Waalse collega en kreeg steun van alle partijen in het Vlaams parlement.

Schauvliege stelde haar plannen deze namiddag voor in het parlement. Zelf is ze een grote voorstander van een rookverbod, maar voorlopig wil ze een initiatief en overleg op federaal niveau afwachten. Komt er niet voldoende vooruitgang op federaal vlak, dan is de minister bereid zelf een verbod in te stellen.

In Wallonië stelde de regering gisteren voor roken in de auto waar kinderen bij zijn te verbieden. De nieuwe milieu-inbreuk zal er worden bestraft met een boete van 150 euro. Het gaat voorlopig nog om een ontwerpdecreet, maar zal eind volgend jaar van kracht gaan.

Vorig jaar pleitte federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block al voor een rookverbod in wagens in aanwezigheid van minderjarigen onder 16. Ze rekende op het parlement om dat te realiseren. Er bestaat wel nog discussie over de leeftijdsgrens: 16 of 18.

Uit onderzoek blijkt intussen dat 93 procent van de Belgen achter het verbod staat. Bij de rokers gaat het om 88 procent van de ondervraagden. Een auto waarin gerookt wordt, bevat 27 keer meer kankerverwekkende stoffen dan een huis, aldus de Nationale Coalitie tegen Tabak.

BELGA Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).