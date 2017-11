Schauvliege wil regels in bossen veranderen: "Bezoekers mogen overal lopen, behalve waar het verboden is" SVM

08u22

Bron: Belga 0 Thinkstock Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) wil de regels in openbare bossen veranderen, in functie van een betere beleving. Dat kondigde de minister vrijdag aan op het zogenaamde Bosforum. Dat is een groep experts en betrokkenen die een toekomstvisie voor het bos in Vlaanderen heeft uitgewerkt. De Vlaamse organisatie voor bosbehoud (Bos+) reageert afwijzend, schrijven de kranten van Mediahuis.

Bezoekers mogen vandaag in openbare bossen alleen lopen waar het toegestaan is: op wegen of in speelzones. Schauvliege wil een initiatief nemen om die regel om te draaien: je mag overal lopen behalve waar het verboden is, bijvoorbeeld omdat de natuur er kwetsbaar is.

"Natuurbeleving als sleutel voor het ontdekken en het waarderen van de natuur ligt mij na aan het hart", zei de minister op de conferentie. "Wandelen, spelen, lopen, sporten, kuieren, ravotten: natuur brengt mensen samen."

BELGA Joke Schauvliege.

"Niet werkbaar"

Op veel steun van Bos+ hoeft Schauvliege niet te rekenen. "Op het eerste gezicht klinkt dit misschien sympathiek", zegt directeur Bert De Somviele. "Maar wij vrezen dat dit niet werkbaar is, op termijn de draagkracht van bossen ondermijnt en bovendien geen antwoord biedt op de vragen van jeugdbewegingen naar meer speelterreinen."

De Somviele vreest onder meer dat wandelaars niet zullen weten waaraan zich te houden. Voor hem hebben jeugdbewegingen speelzones nodig in de buurt van kampplaatsen of hun lokalen, en hoeven de algemene regels daarvoor niet gewijzigd te worden.

Schauvliege plant nog een decreet om de bebossingsgraad op te krikken in gebieden die in de ruimtelijke plannen als bos staan aangeduid. Ze wil ook voort inzetten op de structuur en diversiteit van de bossen, met een groter aandeel van inheemse soorten.