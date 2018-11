Schauvliege wil Europese luchtvaarttaks: “Het is veel te goedkoop om te vliegen” kv

28 november 2018

21u29

Bron: Villa Politica 0 België wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dat vereist drastische maatregelen. Een daarvan is volgens Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege de invoering van een luchtvaarttaks op Europees niveau. Ze pleit daarnaast ook voor een algemene klimaattaks.

De maatregelen kaderen in de gezamenlijke inspanningen die de hele wereld moet leveren om de opwarming van de aarde onder 1,5 graad Celsius te houden. “Het is nodig willen we voor onze kinderen en kleinkinderen zorgen dat het hier nog leefbaar is op onze aarde”, zegt Schauvliege in Villa Politica.

Het is op dit moment veel te goedkoop om te vliegen, je betaalt niet mee voor de milieuschade die daardoor wordt aangericht. Joke Schauvliege, CD&V

Iedereen zal zijn steentje moeten bijdrage, zegt ze, maar dat geldt niet alleen voor de burger. De luchtvaart wordt volgens de minister nog veel te weinig geviseerd, net als de scheepvaart en de industrie. Er zullen dan ook een aantal onpopulaire maatregelen getroffen moeten worden. De CD&V-politica steunt daarom ook het idee van de Europese Commissie om een luchtvaarttaks in te voeren. “Het is op dit moment veel te goedkoop om te vliegen, je betaalt niet mee voor de milieuschade die daardoor wordt aangericht”, aldus Schauvliege.

“Ik zou het zelfs willen opentrekken. Ik denk dat je naar een algemene klimaat- of CO2-taks moet gaan. Bepaalde producten die niet goed zijn voor de CO2-uitstoot, daar moeten we vanuit Europa voor zorgen dat die minder aantrekkelijk zijn en dat die ook niet zomaar ingevoerd kunnen worden van buiten Europa”, klinkt het verder.

Voor Schauvliege is het belangrijk dat de bevolking inziet waarom dergelijke stappen genomen worden. “Je moet als regering zorgen dat je maatschappelijk de mensen mee hebt”, aldus de minister. Ze verwijst daarbij naar acties zoals die van de ‘gele hesjes’: die mensen komen op straat omdat ze niet begrijpen waarom ze die inspanningen moeten doen. “Het is heel belangrijk dat we tonen dat er ook een voordeel in zit voor de mensen zelf”, stelt ze.