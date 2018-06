Schauvliege wil algemeen verbod op plastic bekers op festivals, bezoekers Gentse Feesten betalen dit jaar alvast 1 euro voor inwisselbare beker Redactie

04 juni 2018

15u51

Bron: Belga 9 Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) werkt aan een algemeen verbod op plastic bekertjes, bestek en borden op festivals. Toevallig of niet, v anochtend lanceerde de Gentse Feesten nog een inwisselbare beker die bij de komende editie zowat 1,6 miljoen plastic bekers zal vervangen. Bezoekers betalen 1 euro waarborg en kunnen de bekers aan elke bar terugbrengen.

Elk jaar bezoeken zowat anderhalf miljoen mensen de Gentse Feesten, wat elke nacht voor een zee van plastic bekers in de Gentse straten zorgt. Het Gentse stadsbestuur verbiedt de plastic bekers en werkt samen met de vijf belangrijkste organisatoren om een inwisselbare beker te promoten. De organisatoren kopen concreet 500.000 inwisselbare bekers voor de komende editie, die de zowat 1,6 miljoen plastic bekers moeten vervangen die vandaag op de grond belanden.

Elke nacht zal een CNG-vrachtwagen de gebruikte bekers ophalen en naar Luik brengen, waar ze op een duurzame manier grondig worden afgewassen. Elke beker wordt gemiddeld 200 keer hergebruikt. Volgens de organisatoren een logistieke primeur: nergens in Europa behandelt een festival een gelijkaardig volume inwisselbare bekers. "Dit is geen utopie, het is een uitdaging", zo klinkt het.



Trakteren

De organisatoren geven toe dat ze de stap naar een inwisselbare beker niet zouden zetten indien het stadsbestuur hen niet had verplicht. De beslissing betekent het einde van aangepaste bekers voor specifieke dranken, bijkomend personeel en zou mogelijk nefast zijn voor de omzet. "We hebben een cultuur van trakteren, maar wie doet dat nog als de eerste die trakteert voor alle waarborg moet opdraaien?", klinkt het.

Om het project mogelijk te maken, slaan vijf Gentse Feesten-organisatoren de handen in elkaar. Ook dat is een primeur, zegt schepen van Financiën Christophe Peeters (Open Vld). "Nodig voor het schaalvoordeel", klinkt het. Een inwisselbare beker is pas goed voor het milieu indien hij vele keren wordt hergebruikt. De investering in een groot volume duurzame bekers is bovendien niet mals.



Voor het project wordt daarom samengewerkt met het Waalse bedrijf Ecocup, dat hem bedrukt met een 'totem'-motief. Het is mogelijk dat de bekers ook op andere festivals gaan opduiken. Zo moeten ze niet de rest van het jaar worden gestockeerd. Vlaams minister Joke Schauvliege gaf opdracht aan OVAM om bijkomende regelgeving voor te bereiden voor duurzame festivals.

Het Gentse project met inwisselbare bekers kost zowat 170.000 euro

Het Gentse project met inwisselbare bekers kost zowat 170.000 euro. De organisatoren krijgen van de stad Gent een financiële subsidie van 77.000 euro en steun bij transport en tijdelijke opslag. Ook afvalintercommunale Ivago, die vandaag de plastic bekers moet opkuisen, komt met 25.000 euro over de brug. Er komt ook een promotiecampagne en bezoekers worden gesensibiliseerd om niet met blik- en petflessen naar de feestenzone af te zakken.

Binnenkort algemeen verbod?

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) werkt intussen aan een verbod op plastic bekertjes, bestek en borden op festivals. "De laatste weken worden we om de oren geslagen met beelden die tonen wat plasticvervuiling kan aanrichten", klinkt het. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM onderzoekt een algemeen verbod op grote festivals en evenementen. Dat kan nog voor het volgend festivalseizoen binnen de Vlaamse regering goedgekeurd worden.

Minister Schauvliege heeft aan de OVAM opdracht gegeven om een wettelijk initiatief voor te bereiden om het gebruik van eenmalige bekers en ander niet-herbruikbaar plastic op grote festivals te verbieden. Grote festivals zoals Pukkelpop en Tomorrowland zullen dan niet langer gebruik kunnen maken van plastic bekers, borden en bestek dat maar een keer wordt gebruikt.

Via proefprojecten zal OVAM onderzoeken of een totaalverbod haalbaar is. "We mikken vooral op de grote festivals en evenementen, die jaarlijks miljoenen plastic bekertjes in omloop brengen", aldus het kabinet van Schauvliege.

Vorige week stelde de Europese Commissie haar strategie voor om het aandeel van plastic wegwerpverpakking in de Europese afvalberg te verminderen. Ze wil onder meer plastic wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes en ballonnenstokjes verbieden. Van andere producten zullen de lidstaten het gebruik moeten terugschroeven, zoals plastic bekers en andere houders en potjes waar slechts eenmalig voedingsmiddelen in worden bewaard.