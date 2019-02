Schauvliege vervangt Peter Van Rompuy als eerste ondervoorzitter Vlaams Parlement ttr

13 februari 2019

14u52

Bron: belga 0 Gewezen CD&V-minister Joke Schauvliege vervangt Peter Van Rompuy als eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. Van Rompuy zelf werd vorige week aangeduid als fractieleider van de CD&V-fractie ter vervanging van Koen Van den Heuvel. Die laatste is dan weer vorige week Vlaams minister geworden in de plaats van Joke Schauvliege, die ontslag nam na omstreden uitspraken over de klimaatbetogingen.

Koen Van den Heuvel zetelde al sinds 2004 in het Vlaams parlement en was gespecialiseerd in financiën, begroting, innovatie en werk. Sinds 2012 was hij fractievoorzitter voor CD&V. Hij was ook al sinds 1997 burgemeester van Puurs, vandaag de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Voormalig burgemeester van Sint-Amands Peter Van Hoeymissen (CD&V) volgt Van den Heuvel op.

De promotie voor Van den Heuvel was geen al te grote verrassing. Hij krijgt nu nog even de tijd als minister om zijn naamsbekendheid te vergroten voor de verkiezingen van 26 mei. Van den Heuvel zal dan de Vlaamse lijst trekken in de provincie Antwerpen en moet zo opboksen tegen onder andere N-VA-voorzitter Bart De Wever, wat sowieso al geen gemakkelijke opdracht beloofde te worden voor CD&V. Elke minuut extra media-aandacht is dan meegenomen. Van den Heuvel behaalde in 2014 vanop de derde plaats 16.775 stemmen.

Van Rompuy

Peter Van Rompuy, die sinds 2012 in het parlement zetelde, volgt Van den Heuvel op zijn beurt op als fractieleider. De 38-jarige Van Rompuy is op 26 mei eveneens lijsttrekker, maar dan in zijn thuisprovincie Vlaams-Brabant.

Ontslag

Joke Schauvliege nam op 5 februari ontslag als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw nadat ze onder vuur was komen te liggen door een toespraak bij het Algemeen Boerensyndicaat. Daarin had ze de klimaatbetogingen van de voorbije weken bestempeld als een complot tegen haar, iets wat door de Staatsveiligheid zou zijn bevestigd. Ze verontschuldigde zich voor die “verbale uitschuiver”, maar kon naar eigen zeggen niet langer functioneren als klimaatminister, zo maakte ze zelf bekend op een persconferentie.

Schauvliege zal Peter Van Rompuy vervangen als eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. De vergoeding voor de uitoefening van de functie van ondervoorzitter of secretaris van het Vlaams Parlement bedraagt op jaarbasis 13.485 euro bruto, aangevuld met een forfaitaire kostenvergoeding van 8.091 euro bruto. Zo staat op de website van het Vlaams Parlement te lezen.

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger heeft ook recht op een parlementair inkomen, dat bestaat uit een parlementaire vergoeding, een forfaitaire vergoeding van kosten, een eindejaarspremie, en vakantiegeld. De parlementaire vergoeding bedraagt 53.511 euro (100%) op jaarbasis. De forfaitaire vergoeding van kosten bedraagt 14.983,08 euro (100%) op jaarbasis. Deze forfaitaire vergoeding dekt alle kosten en lasten verbonden aan de uitoefening van het parlementair mandaat, met uitzondering van de reiskosten bedoeld in artikel 12.

