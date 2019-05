Schauvliege: "Stolp van de Wetstraat is niet wat op straat leeft” SVM

Bron: Belga 0 "De stolp van de Wetstraat is helemaal iets anders dan wat op straat leeft." Dat zegt Joke Schauvliege, de lijsttrekster voor het Vlaams Parlement van CD&V in Oost-Vlaanderen.

"We hadden de uitslag liever anders gezien", aldus de voormalige Vlaamse minister van Omgeving. "De kiezer heeft altijd gelijk. De politiek wordt vandaag over de hoofden van de mensen gevoerd. Er is een enorme kloof met de burger. De stolp van de Wetstraat is helemaal iets anders dan wat op straat leeft. Dit verkiezingsresultaat bevestigt dit ook en we moeten daar lessen uit trekken."

"Ik blijf wel geloven in de boodschap van de redelijkheid. We moeten kijken hoe we dit nog beter kunnen communiceren.”

Verhelst: “Doorbreken cordon geen onoverkomelijke zaak”

Kathleen Verhelst, verkozen als nummer twee op de Kamerlijst van Open Vld in West-Vlaanderen, vindt het doorbreken van het cordon sanitaire “geen onoverkomelijke zaak”.

Verhelst is niet helemaal verrast over de score van Vlaams Belang. “Ik heb verschillende mensen gesproken die me zeiden dat er te weinig verandert met het huidige beleid en dat ze het moe zijn. Het migratietopic ligt zeer zwaar bij de mensen. We moeten duidelijker zijn in ons programma. We mogen de kiezer niet onderschatten. Een cordon sanitaire doorbreken lijkt me geen onoverkomelijke zaak. Al moeten mensen wel beseffen dat eens een partij in de regering zit bepaalde punten een pak gematigder worden. Dat is bij N-VA ook gebeurd en dat heeft hen stemmen gekost.”

Verhelst vindt niet dat Open Vld echt afgestraft is door de kiezer. “Iedereen zegt na de verkiezingen dat hij niet verloren heeft. Maar ik vind dat we als partij goed stand gehouden hebben. Als we stemmen verloren hebben, lag dat aan de daadkracht rond het migratiebeleid. Dat was het grootste pijnpunt, zeker als ze daar een regering over laten vallen.”

Lambrecht: “Enorm geschrokken”

“Ik ben enorm geschrokken door de grote winst van Vlaams Belang”, reageert Annick Lambrecht als lijsttrekster op de West-Vlaamse lijst van sp.a voor het Vlaams parlement. “We zagen een lichte tendens, maar zo’n vooruitgang hadden we niet zien aankomen. Het is een flinke klap.”

Vlaams Belang had nochtans enkele punten gemeenschappelijk op de agenda staan met sp.a. “Ook zij zetten in op pensioen, koopkracht en zorg. Ik denk dat mensen niet voor ons gestemd hebben omdat ze niet altijd begrijpen dat zo’n beleid tijd kost. Wij willen zaken realiseren, maar dat gaat niet op zo’n korte termijn.”

“Heel wat stemmen voor Vlaams Belang waren uit ergernis”, denkt ze. “Ik hoorde zelf iemand die ging stemmen voor Vlaams Belang omdat er niet voldoende bankautomaten waren in een bepaalde stad. Dan nemen mensen voor zo’n reden ook de racistische kant van de partij erbij en dat is jammer.”

Lambrecht blijft wel vastberaden. “Wij blijven inzetten op dezelfde thema’s. We gaan door met een enthousiaste groep jonge mensen en enkele ervaren personen. Het is voor ons onbespreekbaar dat dat gebeurt in samenwerking met Vlaams Belang. Het cordon moet dus blijven.”

Moerenhout: “Te wijten aan gekibbel”

An Moerenhout, de lijsttrekster voor Groen voor de Vlaamse verkiezingen in Vlaams-Brabant, wijt het succes van het Vlaams Belang vooral aan het gekibbel onder de beleidvoerders. “Bij huisbezoeken hebben we vaak vastgesteld dat hierdoor het geloof in de politiek ter discussie stond, ook al omdat verschillende beloftes niet werden ingelost.”

Moerenhout is blij met de vooruitgang die Groen in Vlaanderen boekte. In Vlaams-Brabant werd voor het Vlaams parlement 12,41 procent van de stemmen (+3,06 procent) gehaald. Dat is een betere score dan op nationaal niveau. De extra zetel die voor Groen momenteel voorspeld wordt, is echter nog onzeker.

“We zijn beloond voor een heel positieve campagne en ons streven voor urgente klimaatmaatregelen, gezonde lucht, duurzaam verkeer, betaalbaar wonen en sociale rechtvaardigheid”, aldus Moerenhout.