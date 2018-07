Schauvliege stelt verpakkingsplan uit "tot de tijd daar rijp voor is" TTR

18 juli 2018

08u18

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zal haar verpakkingsplan agenderen op de ministerraad als de tijd daar rijp voor is. Dat zei viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) vanochtend op Radio 1.

De Vlaamse regering heeft vrijdag traditioneel een loodzware agenda, op de laatste dag voor het reces. Op de rol staat onder meer de uitvoering van de betonstop, het klimaat- en energieplan en een nieuwe boskaart. Het langverwachte verpakkingsplan van Schauvliege, met als bekendste maatregel de invoering van statiegeld op drankverpakkingen, zal tegen de verwachtingen in niet aan bod komen.

"Joke Schauvliege zal het dossier agenderen als ze vindt dat de tijd rijp is", zegt Hilde Crevits. "Ze heeft nooit aangekondigd dat het vrijdag op de agenda zou staan."



Dat het plan is afgeschoten door N-VA en Open Vld klopt volgens Crevits niet. "Het plan is totaal niet opgegeven. Als je kijkt naar de commotie over wat mensen achterlaten op onze stranden is het ook absoluut dringend (...) Iedereen is het erover eens dat er een verpakkingsplan moet komen. We zien ook dat er een grote groep gemeenten achter staat. Maar je moet de juiste keuzes maken in de juiste cadans."