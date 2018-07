Schauvliege stelt beslissing over statiegeld uit "tot de tijd daar rijp voor is" TTR SPS TT

18 juli 2018

08u18

Bron: Belga 3 Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zal haar verpakkingsplan, met daarin de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen, agenderen op de ministerraad "als de tijd daar rijp voor is". Dat zei viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) vanochtend op Radio 1.

Verwacht werd dat Schauvliege haar verpakkingsplan vrijdag zou agenderen op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering voor het zomerreces. Maar de bespreking wordt dus (opnieuw) uitgesteld. "Ze heeft nooit aangekondigd dat het vrijdag op de agenda zou staan", aldus Crevits. Dat het plan is afgeschoten door N-VA en Open Vld klopt volgens Crevits niet.

"Het plan is totaal niet opgegeven. Als je kijkt naar de commotie over wat mensen achterlaten op onze stranden is het ook absoluut dringend (...) Iedereen is het erover eens dat er een verpakkingsplan moet komen. We zien ook dat er een grote groep gemeenten achter staat. Maar je moet de juiste keuzes maken in de juiste cadans."

N-VA betreurt beslissing

Coalitiepartner N-VA betreurt het uitstel. Volgens de grootste regeringspartij was een ambitieus akkoord over een verpakkingsplan best haalbaar, maar dan zonder invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen. "Het is natuurlijk de minister zelf die beslist om het te agenderen of niet. Als zij oordeelt dat het nog niet rijp is voor een beslissing, is dat haar keuze", zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

Volgens Diependaele heeft Schauvliege een akkoord over het dossier zelf bemoeilijkt door het te laten aanslepen en dan plots over het statiegeld te communiceren op een moment dat het dossier nog niet was uitgeklaard binnen de regering.

Diependaele: "Ze heeft zich als minister hard vastgepind op dat symbool van het statiegeld. Maar ze heeft dat gecommuniceerd zonder het voor te leggen aan de collega's. Dan kan je natuurlijk vast komen te zitten. Ze had het dossier perfect kunnen uitdiscussiëren binnen de regering zonder eerst zelf over het statiegeld te communiceren."

Ze heeft zich als minister hard vastgepind op dat symbool van het statiegeld. Maar ze heeft dat gecommuniceerd zonder het voor te leggen aan de collega's. Dan kan je natuurlijk vast komen te zitten Matthias Diependaele, N-VA

Gemeenteraadsverkiezingen

Schuilt er misschien een bewuste strategie achter de beslissing van Schauvliege? Door het dossier over de zomer te tillen, komt de discussie over het statiegeld terecht in de slipstream van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. En omdat heel wat steden en gemeenten zich hebben aangesloten bij de statiegeldalliantie, lijkt het voor CD&V misschien een manier om de druk in het dossier op te voeren.

"Ik heb daar geen aanwijzingen voor", reageert Diependaele. "Maar mocht dat wel het geval zijn, is dat wel bijzonder jammer en cynisch. Dit is een probleem dat heel veel Vlamingen aanbelangt. Om het dan om die reden uit te stellen, zou bijzonder cynisch zijn", aldus Diependaele.

Sp.a: "Onbegrijpelijk"

Sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe, zelf een groot voorstander van de invoering van statiegeld, is zwaar ontgoocheld. "Wachten tot de tijd rijp is? Vlaanderen is zijn voortrekkersrol rond afval- en zwerfvuilbeleid al lang kwijt, eerst internationaal en nu ook in eigen land. In Brussel en Wallonië wil men testprojecten starten om statiegeld in te voeren. Waarom kan dat niet in Vlaanderen? We zijn de enige regio die op de rem blijft staan, zonder alternatief."

Vandenberghe is scherp voor de Vlaamse meerderheidspartijen. "Minister Schauvliege is wellicht te zwak om het statiegeld erdoor te krijgen. De N-VA springt dan weer van de hak op de tak en Open Vld blijft dwarsliggen", aldus Vandenberghe. Vooral de houding van Open Vld en viceminister-president Bart Tommelein vindt de sp.a'er "onbegrijpelijk".

"Ik ben burgemeester aan de kust. Het zwerfvuilprobleem is hier gigantisch. Iedereen is voorstander van de invoering van statiegeld. Ook Bart Tommelein komt van de kust. Hij zegt dat hij iets wil doen aan het probleem van het zwerfvuil, maar hij blijft met zijn partij als enige vol op de rem staan voor de invoering van statiegeld. Dat is het zonlicht loochenen. Dat is hypocriet", aldus Vandenberghe.

Vandenberghe gelooft niet dat er na de zomer plots een doorbraak zal komen in het dossier. "Uitstel begint in dit geval wel afstel te worden. Het ziet er naar uit dat deze regering deze legislatuur geen beslissing meer zal nemen", meent de sp.a'er.

