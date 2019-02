Schauvliege noemt klimaatprotesten "opgezet spel”: "Ik weet wie achter de zondagse betogingen en de klimaatspijbelaars zit” Redactie

04 februari 2019

21u00 0 In een opmerkelijke speech voor het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) in Lierde haalde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) afgelopen weekend hard uit naar de klimaatbetogingen van de afgelopen weken. Volgens haar gaat het om “opgezet spel”.

In haar speech gaat Schauvliege dieper in op het thema van de klimaatprotesten. En daar horen opvallende verklaringen bij.

Wraakactie

Volgens Schauvliege zouden die acties een wraakactie zijn tegen de protesten van de landbouwers onder toenmalig minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev), dik 15 jaar geleden. Natuurorganisaties zouden Schauvliege in het begin van haar legislatuur al gezegd hebben dat ze zich aan betogingen mocht verwachten. “Wacht maar, onze wraak zal zoet zijn. Wij zullen ook betogingen doen, maar dan in de andere richting”, zouden ze volgens de minister gezegd hebben.

“Bevestiging van Staatsveiligheid”

“Ik zie misschien spoken, maar ik denk dat er iets van waarheid in zit. Wat ik de voorbije weken in scène zie gezet worden, op vlak van klimaat, dat doet er mij heel sterk aan denken. Dat men hier de omgekeerde beweging aan het doen is.”



“Veel mensen die betogen, beseffen niet dat ze een stukje deel uitmaken van een opgezet systeem. Ik weet wie achter heel die beweging zit. Zowel van de zondagse betogingen als de spijbelaars. Men heeft me dat ook verteld vanuit Staatsveiligheid. Ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie en dat de klimaatbetogingen meer zijn dan spontane solidariteitsacties met ons klimaat.”

Ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie en dat de klimaatbetogingen meer zijn dan spontane solidariteitsacties met ons klimaat

In ieder geval behoort het niet tot de wettelijke opdracht van de Staatsveiligheid om betogingen an sich te screenen of op te volgen. De Staatsveiligheid zelf onthoudt zich van commentaar. Een aantal weken terug liet Schauvliege nog weten zich “gesterkt” te voelen in haar beleid door de protesten.

“Waarschuwing voor polarisering”

Gevraagd naar een reactie stelt het kabinet van Schauvliege vanavond dat “de minister blij is dat zoveel jongeren het draagvlak voor toekomstige bijkomende en moeilijke klimaatmaatregelen vergroten”. “Ze waarschuwt voor een polarisering tussen landbouw en natuur door de persoonlijke anekdote over de betogingen uit 2004 te vertellen, en geeft nog informatie mee over de klimaatbetogingen die zij zaterdag op de dag van de nieuwjaarsreceptie (van het ABS, red.) had vernomen”, aldus de reactie.