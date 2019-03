Schauvliege na haar ontslag: “We hebben samen thuis nog een potje zitten wenen” Redactie

04 maart 2019

19u52 0 Voormalig Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) zegt dat haar ontslag ook een grote emotionele impact had op haar gezin. “Ik wil de beelden van de persconferentie nog altijd niet bekijken”, klinkt het in het eerste lange tv-interview sinds haar ontslag.

“De eerste dagen ben je verdrietig, dan speel je constant die film af van wat er de voorbije dagen gebeurd is”, zegt Schauvliege. “Dan komt er een soort boosheid en dan ga je dat stilaan een plaats geven.”

Een maand geleden moest Schauvliege noodgedwongen opstappen als milieuminister. Ze had gelogen dat ze van de staatsveiligheid wist dat de klimaatacties één groot complot waren tegen haar. De beelden van dat ontslag heeft ze nooit durven herbekijken.

Aan de emotionele persconferentie waar ze haar ontslag aankondigde wil ze liever niet herinnerd worden: “Ik heb nog altijd niet naar de beelden gekeken. Ik wil het niet zien, denk ik.”

Toch kan ze alweer lachen als het over haar toekomst gaat. Schauvliege wil liever niet vooruitlopen op wat er na de verkiezingen van 26 mei voor haar nog eventueel in het verschiet ligt. “Ik ben zeer graag minister geweest, maar ga daar geen verdere uitspraken over doen”, zegt ze.

