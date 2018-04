Schauvliege krijgt van Cassastie ongelijk, proces Klimaatzaak kan na vier jaar van start gaan Redactie

20 april 2018

16u49 3 Het Hof van Cassatie heeft het beroep van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) verworpen in de Klimaatzaak-procedure. Schauvliege had zich verzet tegen het feit dat de procedure in het Frans zou worden gevoerd .

In 2014 tekenden elf BV's een proces aan tegen de Vlaamse overheid om haar klimaatbeloftes na te komen. Zo'n 35.000 mede-eisers sloten zich ondertussen aan bij de elf. Dat proces kan nu, bijna vier jaar na datum, echt van start gaan. Tot tweemaal toe had Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zich verzet tegen het feit dat het proces in het Frans zou verlopen.

Vandaag oordeelt het Hof van Cassatie, verwijzend naar de wet van 1935 over het gebruik van talen in gerechtszaken, dat de procedure wel degelijk in het Frans moet gebeuren, zoals Klimaatzaak vzw van bij het begin aanvoerde.

"Na lang wachten kunnen we vandaag eindelijk aan het proces beginnen waar het ons allemaal om te doen is: de eigenlijke klimaatzaak, waarbij we onze overheden vragen om hun klimaatbeloftes na te komen", zegt Serge de Gheldere, voorzitter van vzw Klimaatzaak. "Dat doen ze tot vandaag niet, en daarvan dreigen ecosystemen, u, ik en onze kinderen de dupe te worden. Dat onze overheden dit debat al drie jaar uit de weg gaan met verwijzing naar de procestaal, is wat ons betreft ronduit onverantwoord en kafkaiaans."

Ook Francesca Vanthielen, een van de elf oorspronkelijke eisers liet zich opgelucht uit op Twitter.

We kunnen eindelijk -met 3j vertraging- van start gaan met de @Klimaatzaak! Cassatie stelt @JokeSchauvliege in het ongelijk. Met al 35.000 mede-eisers wordt dit het grootste proces ooit gevoerd in Vlaanderen. Francesca Vanthielen(@ Francesca_VT) link