Schauvliege krijgt stevige kritiek van Inspectie Financiën TK

06u12

Bron: Belga 1 Photo News De Inspectie van ­Financiën heeft scherpe kritiek geformuleerd over twee aanpassingen aan de boswetgeving die Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) doorvoert. Dat schrijft De Standaard.

De eerste aanpassing houdt in dat de bossen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) altijd toegankelijk zijn voor het publiek, tenzij anders vermeld. Tot voor kort was dat andersom. De nieuwe regel is volgens de Inspectie een "te voluntaristische maatregel" die "nefast kan zijn voor de bescherming van kwetsbare biotopen".

Daarnaast wil Schauvliege de subsidies verhogen voor bebossing ter compensatie van ontbossing elders. De Inspectie zegt niet alleen dat de verhoging niet zal volstaan, maar ook dat er bij een gelijk aantal middelen minder dossiers zullen zijn die een toelage krijgen.

Verantwoorde keuzes

Schauvliege reageert op de eerste kritiek onder meer met de boodschap dat het ANB voor de toegankelijkheid van zijn bossen "verantwoorde keuzes" kan maken. Ze spreekt ook tegen dat er minder dossiers een toelage zullen krijgen.

Schauvliege is na het negatieve advies in beroep gegaan bij minister Bart Tommelein (Open Vld). Ze kreeg groen licht en op 22 december heeft de Vlaamse regering de beslissing genomen.