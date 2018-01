Schauvliege koopt 100 hectare bos in Vlaamse rand over van Brussel IB

05u00

Bron: Belga 2 Mozkito De bloemenpracht in het Hallerbos. Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) koopt enkele belangrijke bossen in de Vlaamse rand over van het OCMW van Brussel, in totaal 100 hectare. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Het gaat om de Laarbeekvallei in Dilbeek, de Zennebeemden in Beersel en een stuk aan het Hallerbos, dat elk voorjaar duizenden wandelaars lokt met zijn paarse bloemenzee van wilde hyacinten. Met de aankoop realiseert Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) een belangrijke stap in het behoud van groen in de Vlaamse rand. Tegen 2019 wil de regering daar 1.000 hectare extra toegankelijk groen creëren. "Met deze aankoop van ongeveer 100 hectare zitten we over de kaap van de 700", zegt Schauvliege.

Groene corridors

Bedoeling is om de opgekochte bossen aan elkaar te linken via groene corridors zoals bomenrijen en houtkanten. Daardoor ontstaat een netwerk waarin dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. De uitbreiding van het Hallerbos moet onder andere de boommarter terughalen, een beestje dat jaren geleden uit Halle verdween.