Schauvliege: "Geen statiegeld, maar ik heb me niet laten inpakken door N-VA en Open Vld" Gunter Van Stappen

22 juli 2018

13u55

Bron: VTM Nieuws 3 De Vlaamse regering heeft gisteren een akkoord bereikt na de zogenaamde ‘superministerraad’: het statiegeld op plasticflessen en blikjes komt er niet. “Toch ben ik blij met de uitkomst”, zegt minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in VTM NIEUWS.

CD&V pleitte al een tijdje voor statiegeld op plasticflessen en blikjes, maar dat zit nu dus niet in het zomerakkoord. Is minister Schauvliege gezwicht voor N-VA en Open Vld?

“Nee", klinkt het. "Ik ben het daar helemaal niet mee eens. We hebben een plan goedgekeurd dat ambitieus is", aldus Schauvliege. "Ik ben ervan overtuigd dat dit een verandering zal teweegbrengen in het zwerfvuil en dat was wat ik wou bereiken. Er komt onder meer een verbod op plastic bekers op festivals en de gratis kassazakjes in winkels verdwijnen. Vanaf 2022 wordt 90 procent van de drankverpakkingen gerecycleerd. Als dat niet gebeurt, volgen er boetes."

Oppositiepartij Groen zei gisteren dat de statietaks een eersteklasbegrafenis kreeg, maar daar is Schauvlieghe het niet mee eens. “Als in 2023 de doelstelling niet behaald is, kan het statiegeld er nog steeds komen. De mentaliteitswijziging is er alleszins al, mensen zijn ermee bezig, praten erover en zoeken naar alternatieven.”