Schauvliege geeft Eurostadion ultieme genadeslag, Ghelamco-baas strijdvaardig: "Ik geef niet op" JBG & FT

30 januari 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, De Tijd & VTM Nieuws 379 Het doek is definitief gevallen over het Eurostadion in Grimbergen. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft de aanvraag van bouwheer Ghelamco voor een omgevingsvergunning afgekeurd. Ghelamco kan nog in beroep gaan, maar de kans op slagen is nihil. Al is CEO Paul Gheysens strijdvaardig. “Ik geef niet op", zei hij aan De Tijd. "We willen en zullen een nieuw stadion bouwen voor onze Rode Duivels", klonk het dan weer bij VTM Nieuws.

Na jaren van buurtprotest, onhandige deals van Brusselse politici, een hele resem aan negatieve adviezen van verschillende administraties en hevige discussie binnen het Belgische voetbal, kunnen de plannen voor het Eurostadion voorgoed opgeborgen worden. Vlaams minister Joke Schauvliege weigert het project op Parking C in Grimbergen een omgevingsvergunning toe te kennen. Ze baseert zich daarvoor op het eensluidende negatieve advies dat haar administratie enkele weken geleden afleverde.

Zo concludeert de minister dat de "hinder en de risico's voor mens en milieu niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt". De aanvraag is ook "niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en met een goede mobiliteit".

50.000 vierkante meter

Vlaanderen vreest vooral een te grote verkeersdruk op de Brusselse Ring en in de gemeente Grimbergen als het stadion er zou komen. Bovendien merkt men op dat Ghelamco haar boekje te buiten gaat wat de bouwvoorschriften betreft. Om het project winstgevend te maken, wou de bouwheer veel meer kantoren optrekken dan wettelijk toegelaten. Daar gaat Vlaanderen echter niet mee akkoord.

"De totale oppervlakte van de verschillende recreatie-activiteiten samen bedraagt beduidend meer dan de toegestane 50.0000 vierkante meter", zegt de minister. Volgens haar gaat het zelfs om "meer dan het dubbele" van wat stedenbouwkundig mogelijk is op de site, en worden de oppervlaktes voor sanitair, horeca en nutsvoorzieningen niet eens meegerekend.

Schauvliege voegde nog toe dat ze het "jammer" vindt dat ze de beslissing moest nemen. "Maar ik kan niet beslissen op basis van emotie, enkel op basis van het dossier. Ik kon hier niet anders dan de vergunning niet toe te kennen."

Strijdvaardig

Ghelamco heeft nog het recht om in beroep te gaan, maar het is nog onzeker of het bedrijf dat ook zal doen. In de deal met stad Brussel heeft het bedrijf afgesproken er alles aan te zullen doen om de vergunning in de wacht te slepen, dus in principe moet het nu in beroep gaan. De kans op succes is echter bijna onbestaande. "Ghelamco is geëngageerd om duurzame en legitieme oplossingen te vinden en een stadion te realiseren", klonk het. En ook Ghelamco-baas Paul Gheysens reageerde strijdvaardig. "Aan stoppen denk we zeker niet. De situatie is niet uitzichtloos. Het is voor een bedrijf als het onze vrij normaal dat we zes jaar moeten wachten, werken en vechten voor we een project echt kunnen starten. Ghelamco valt of staat niet met de doorbraak of een oponthoud van een project."

Daarnaast blijft ook eerste schepen van Brussel en bezieler van het Eurostadion, Alain Courtois (MR), enigszins hoopvol over de toekomst van een stadion op parking C.

De situatie is niet uitzichtloos. Het is voor een bedrijf als het onze vrij normaal dat we zes jaar moeten wachten, werken en vechten voor we een project echt kunnen starten CEO Paul Gheysens

Wat nu?

Toch dringt zich nu de vraag op: wat nu? Binnen de Brusselse politiek gaan plannen op voor een 'Eurostadion light', maar is er ook sprake van een grondige renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Als er voor dat laatste gekozen wordt: wat dan met Parking C in Grimbergen? Krijgt die vlakte een andere bestemming? Het is ook uitkijken naar het standpunt van de Belgische voetbalbond de komende maanden. Blijft zij aandringen op een nationaal stadion? Of komt er een extra impuls voor clubs als Anderlecht, Club Brugge, Standard en Antwerp om de bouw van hun nieuwe en grotere stadions te versnellen? En schaart ook de politiek zich daar achter? Veel vragen, weinig antwoorden. Slechts één ding is vandaag zeker: het Eurostadion komt er niet.

De opluchting bij de Brusselse randgemeenten Grimbergen en Wemmel is alvast groot. Beide burgemeesters konden zich niet vinden in het megalomane project. "We hebben ons van in het begin vragen gesteld bij een project van deze omvang", vertelt burgemeester van Wemmel, Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L.). "Met dit veel te grote en slechte project gingen we helemaal niet akkoord", zegt ook zijn collega van Grimbergen, Marleen Mertens (CD&V). "Momenteel stelt de beslissing van de minister ons dit gerust. Al zal er ooit wel iets komen op Parking C."

Groen en Ecolo hopen dat dat 'SportsCity' wordt, of de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. "Een uitstekend alternatief", klinkt het bij Brussels parlementslid Arnaud Verstraete. "Daar zouden meerdere sporten plaats krijgen (voetbal, rugby, hockey, atletiek) en dat voor sportbeoefenaars van alle niveaus", zegt Verstraete. "Onder de tribunes is ruimte voor indoorsport, zoals basket, volley en zelfs zwemmen." Hij vindt een (gedeeltelijke) privéfincanciering geen taboe, maar van zodra er overheidsgeld in het project zit, moet het algemeen belang vooropstaan, zegt hij.

Het land en de Brusselaar betalen de prijs voor een combinatie van achterkamerpolitiek, gebrek aan transparantie, hautaine aanpak en megalomaan karakter van het project Johan Van den Driessche (N-VA)

Ook bij N-VA klinken positieve geluiden. "Het Eurostadion dat eerder al klinisch dood was, is nu ook begraven", stelt Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid in Brussel-stad. Hij stelt zich wel vragen bij de financiële kater die het mislukte project zal achterlaten. "Het land en de Brusselaar betalen hier de prijs voor een combinatie van achterkamerpolitiek, gebrek aan transparantie, hautaine aanpak en megalomaan karakter van het project. Zeg maar het DNA van de klassieke Brusselse politiek", aldus Van den Driessche nog. Ook hij pleit voor een grondige renovatie van het huidige stadion.