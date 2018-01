Schauvliege geeft Eurostadion genadeslag Jeroen Bossaert

30 januari 2018

11u00 106 Het doek is definitief gevallen over het Eurostadion in Grimbergen. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft de aanvraag van bouwheer Ghelamco voor een omgevingsvergunning afgekeurd. Ghelamco kan nog in beroep gaan, maar de kans op slagen is nihil.

Na jaren van buurtprotest, onhandige deals van Brusselse politici, een hele resem aan negatieve adviezen van verschillende administraties en hevige discussie binnen het Belgische voetbal, kunnen de plannen voor het Eurostadion voorgoed opgeborgen worden. Vlaams minister Joke Schauvliege weigert het project op Parking C in Grimbergen een omgevingsvergunning toe te kennen. Ze baseert zich daarvoor op het eensluidende negatieve advies dat haar administratie enkele weken geleden afleverde.

Zo concludeert de minister dat de "hinder en de risico's voor mens en milieu niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt". De aanvraag is ook "niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en met een goede mobiliteit".

50.000 vierkante meter

Vlaanderen vreest vooral een te grote verkeersdruk op de Brusselse Ring en in de gemeente Grimbergen als het stadion er zou komen. Bovendien merkt men op dat Ghelamco haar boekje te buiten gaat wat de bouwvoorschriften betreft. Om het project winstgevend te maken, wou de bouwheer veel meer kantoren optrekken dan wettelijk toegelaten. Daar gaat Vlaanderen echter niet mee akkoord.

"De totale oppervlakte van de verschillende recreatie-activiteiten samen bedraagt beduidend meer dan de toegestane 50.0000 vierkante meter", zegt ze. Volgens de minister gaat het zelfs om "meer dan het dubbele" van wat stedenbouwkundig mogelijk is op de site, en worden de oppervlaktes voor sanitair, horeca en nutsvoorzieningen niet eens meegerekend.

Beroep?

Ghelamco heeft nog het recht om in beroep te gaan, maar het is nog onzeker of het bedrijf dat ook zal doen. In de deal met stad Brussel heeft Ghelamco afgesproken dat het alles zou doen om de vergunning in de wacht te slepen, dus in principe moet het in beroep gaan. De kans op succes is echter bijna onbestaande.

En dus dringt de vraag zich op: wat nu? Binnen de Brusselse politiek gaan plannen op voor een 'Eurostadion light', maar is er ook sprake van een grondige renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Als er voor dat laatste gekozen wordt: wat dan met Parking C in Grimbergen? Krijgt die vlakte een andere bestemming? Het is ook uitkijken naar het standpunt van de Belgische voetbalbond de komende maanden. Blijft zij aandringen op een nationaal stadion? Of komt er een extra impuls voor clubs als Anderlecht, Club Brugge, Standard en Antwerp om de bouw van hun nieuwe en grotere stadions te versnellen? En schaart ook de politiek zich daar achter? Veel vragen, weinig antwoorden. Slechts één ding is vandaag zeker: het Eurostadion komt er niet.