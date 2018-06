Schat van 600 Belgische geldstukken ligt jarenlang verborgen in Franse woning

09 juni 2018

Bron: Belga

Een schat van 600 Belgische goudstukken is deze week aangetroffen bij een afbraak van een woning in Pont-Aven, in het westen van Frankrijk. Dat is zaterdag vernomen uit eensluidende bronnen. De goudstukken zouden maar liefst 150 jaar oud zijn en een waarde van meer dan 100.000 euro hebben.