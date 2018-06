Schapenboer riskeert 3 maanden voor illegale slachting in Wielsbeke bvb

18 juni 2018

13u05

Bron: Belga 1 Voor de correctionele rechtbank van Kortrijk heeft een man uit Wielsbeke zich vandaag moeten verantwoorden voor illegale slachting. In zijn hoeve kweekte de boer schapen en geiten die vervolgens illegaal geslacht werden. De ingewanden werden aan de honden gevoerd.

De bal ging aan het rollen na een bezoek van het FAVV aan de schapenfokker. Verschillende dieren bleken niet correct geoormerkt en in een ton vond men verschillende jaarverslagen met verkoopgegevens. Toen de inspectiediensten van het Federaal Voedselagentschap de dieren in beslag wilden nemen, verzette de man zich zo hevig dat de politie de boer moest meenemen.

De schapenhouder bleef echter dieren kweken. Enkele maanden na de controle trof de gemeente rottende kadavers aan op een mesthoop. In maart vorig jaar was de politie getuige van een rituele slachting op het erf. De ingewanden van het dier werden aan de honden gevoerd.

De man riskeert nu een celstraf van drie maanden en een geldboete van 1.500 euro. Volgens de verdediging was de man vroeger een succesvolle melkveehouder, maar is het na een zwaar arbeidsongeval bergaf gegaan. "Hij wil altijd nog boeren zoals vijftig jaar geleden, maar dat kan natuurlijk niet meer", legde de advocaat uit. Op vraag van buurtbewoners zou hij soms oogluikend hebben toegestaan dat een van zijn schapen ritueel werd geslacht. Volgens de rechter is de man erg hardleers.

Vonnis volgt op 9 juli.