Schapenboer (65) begluurt meermaals moeder en haar achtjarige dochter: "Als mevrouw niet gezien wilde worden moest ze de gordijnen maar dichtdoen" SVM

11 april 2018

15u22

Bron: Belga 0 Het parket eist een celstraf van 30 maanden tegen een 65-jarige schapenboer uit Pepingen omdat de man maandenlang een vrouw en haar 8-jarige dochter zou begluurd hebben. Bij de politie gaf de man de feiten toe, maar voor de rechtbank klonk het dat hij telkens op zoek was naar losgebroken schapen. "Als mevrouw niet wou gezien worden, moest ze haar gordijnen maar dichtdoen", pleitte zijn advocate.

De zestiger bezit een schapenwei die grenst aan de tuin van een gezin met een 8-jarig dochtertje. Tussen de zomer van 2014 en het voorjaar van 2017 dook de man herhaaldelijk op in de tuin van het gezin. Eén keer werd hij betrapt toen hij achter een haag hurkte terwijl de vrouw des huizes aan het zonnen was aan haar zwembad. Op andere keren stond de vrouw of haar dochter in nachtkledij of half ontkleed in de badkamer of de keuken. De man werd herhaaldelijk gefilmd door de bewakingscamera's die het gezin had geïnstalleerd.

"Het dochtertje hield aan de onaangekondigde bezoeken een angststoornis over en durfde zelfs niet meer in de tuin spelen", aldus de parketsubstitute. Ze eiste 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

Bij de politie had de man toegegeven dat hij had staan gluren, maar voor de rechtbank werden de feiten betwist. "Die verklaring bij de politie is onder druk afgelegd", pleitte de verdediging. "Mijn cliënt heeft nooit staan gluren, hij was op zoek naar losgebroken schapen. Sinds dat gezin een zwembad heeft gebouwd, is de omheining aan de tuin en de schapenwei verwijderd. Bovendien... Als mevrouw niet gezien wilde worden, moest ze haar gordijnen maar dichtdoen."