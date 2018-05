Schade wordt opgemeten na wateroverlast door stormweer in Noorderkempen bvb

30 mei 2018

11u38

Bron: Belga 0 In het noorden van de provincie Antwerpen is het water weggetrokken uit de straten na de erg lokale wolkbreuk van gisteravond. In Brecht is de gemeentelijke fase van het rampenplan niet langer van kracht en zijn alle oproepen voor de brandweer afgehandeld. "De getroffen inwoners zijn wel nog volop bezig met de opkuis en daarna zal pas blijken wat de omvang van de schade is", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V) vandaag.

De brandweer kreeg dinsdagavond vanuit Brecht en deelgemeente Sint-Lenaarts meer dan 100 oproepen te verwerken over straten die blank stonden en kelders en garages die waren ondergelopen. "Ook de sporthal werd getroffen", zegt Aerts. "Die is dinsdagavond nog vrijgemaakt, maar het valt nu af te wachten hoe de vloer er reageert op het water." (lees verder onder de video)

Stroompanne

Brecht werd vanochtend ook nog eens even getroffen door een grote stroompanne, maar volgens Aerts is het nog niet duidelijk of er een oorzakelijk verband is met de wateroverlast.

Omliggende gemeenten

Ook in enkele omliggende gemeenten kwamen straten onder water te staan, al vielen de problemen daar beter mee.

In Kalmthout kreeg de as Kapellensteenweg-Dorpsstraat het wel hard te verduren. "Het water kwam binnen in een tiental huizen, ook in zijstraten van die as waar de mensen dat nog nooit hadden meegemaakt", zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). "Dat bewijst dat het echt een heel uitzonderlijk incident was waarbij er gewoon veel te veel water op korte tijd is neergekomen."