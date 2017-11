Schade aan openbare structuur na rellen kost stad Brussel 31.000 euro SI

15u34

Bron: Belga 0 VRT De rellen van afgelopen zaterdag op de Lemonnierlaan hebben in totaal voor 31.000 euro aan schade gezorgd wat betreft de openbare infrastructuur. Dat laat Brussels schepen van Openbare Werken Els Ampe (Open Vld) weten. De stad Brussel zal ook een klacht indienen bij de rechtbank.

De schade die werd aangericht door de vandalen aan de openbare infrastructuur, maar ook aan de handelszaken was groot. De relschoppers rukten heel wat verkeersborden en vuilbakken los om vervolgens hiermee nog meer schade aan te richten.

Kosten voor winkels en private eigendom nog niet gekend

De opkuis na de rellen was goed voor 1.000 euro. De schade aan de voetpaden komt neer op 3.000 euro en de kost voor de vervanging van de vuilnisbakken is 7.000 euro. De grootste rekening is die van 20.000 euro voor het vervangen en herstellen van de wegsignalisatie zoals verkeerslichten -en borden.

"De stad Brussel dient klacht in bij de rechtbank en zal de kosten verhalen op de daders", aldus schepen Els Ampe.

De schade aan de winkels op de Lemonnierlaan en het private eigendom van de bewoners wordt opgemeten door verzekeringsmaatschappijen en is nog niet gekend.