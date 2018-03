Schaatser (74) die door ijs zakte, is overleden mvdb

05 maart 2018

12u26

Bron: VTM Nieuws 234 De man (74) die woensdagnamiddag op de Assebroekse Meersen in Brugge bij het schaatsen door het ijs zakte, is afgelopen nacht overleden in het ziekenhuis.

De zeventiger uit Beernem zakte door het ijs van amper enkele centimeters dik en kwam slecht op zijn hoofd terecht. De man van Nederlandse origine raakte bewusteloos. Omstanders waaronder een 15-jarige tiener, brachten de man snel in veiligheid. De zeventiger werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Hij werd geopereerd, maar bleef in kritieke toestand in het ziekenhuis. Daar is hij afgelopen nacht overleden.

De zaak krijgt mogelijk nog een gerechtelijk staartje: er stond aan de Assebroekse Meersen geen waarschuwingsbord. De stad Brugge stelt dat schaatsen altijd verboden is, mits toestemming van het stadsbestuur.