Schaatsen opnieuw overal verboden: ijs in Aalter is te dun geworden Tekst en kaartje: TT video: Gaetan Regniers

01 maart 2018

09u33 11 Op de Kraenepoel in Aalter, waar eerder vandaag nog geschaatst mocht worden, is het ijs donderdagnamiddag ook in de afgebakende zone niet meer veilig doordat het te dun is geworden. Dat meldt het gemeentebestuur van Aalter. Daarmee is het opnieuw overal in Vlaanderen verboden om op natuurijs te schaatsen.

Het ijs in de afgebakende zones op de Kraenepoel was donderdagmorgen ongeveer acht centimeter dik. Het was de enige plaats waar van het Agentschap voor Natuur en Bos geschaatst kon worden, en er zakten enkele honderden schaatsers naar Aalter af.

De gemeente volgde de situatie constant op met de bijkomende belasting, en rond 15 uur werd beslist om iedereen van het ijs te halen. Volgens de ijsmeester zijn er barsten ontstaan en beginnen er ijsvlakken te bewegen als er schaatsers over rijden. "Het ijs is te dun geworden, waardoor het niet meer veilig is. Het is dan ook verboden je nog op de Kraenepoel te begeven. Dit geldt tot het einde van de dag. Op vrijdag 2 maart is er een nieuwe meting", zegt het gemeentebestuur.

Op de andere plassen en vijvers die onder het beheer van Natuur en Bos vallen, blijft het ook nog altijd verboden te schaatsen. Het ijs betreden gebeurt dan ook sowieso op eigen risico, en is levensgevaarlijk. Gisteren raakte een zeventiger nog in levensgevaar nadat hij in Brugge door het ijs was gezakt.

