Schaarbeekse snackbar gesloten door drugshandel: "Heroïne verstopt achter microgolfoven" kg

07 september 2018

14u13

Bron: Belga 0 Een Schaarbeekse snackbar is op bevel van de burgemeester gesloten, nadat er drugs werden aangetroffen. Det meldt burgemeester Bernard Clerfayt vrijdag. "Alles wijst erop dat er in de snackbar drugs werden gedeald", zegt de burgemeester.

Het gaat om een snackbar in de Van Ooststraat in Schaarbeek waar de politie op 24 augustus binnenviel. Daarbij troffen de agenten heroïne en cocaïne in kleine zakjes aan, klaar voor verkoop. De drugs lagen achter de microgolfoven en op de toonbank.



Bovendien was er in de snackbar een komen en gaan van mensen, wat voor heel wat overlast zorgde. Op bevel van de burgemeester is de snackbar nu gesloten voor een periode van zes maanden.