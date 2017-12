Schaarbeek wil naamsverandering voor deel Aarschotstraat zonder raamprostitutie IB

De Aarschotstraat in Schaarbeek. Het deel van de Aarschotstraat tussen de Koninginnelaan en de Paleizenstraat in Schaarbeek, waar geen raamprostitutie is, zou van naam kunnen veranderen. Dat bericht RTBF en het kabinet van burgemeester Bernard Clerfayt bevestigt het nieuws. De gemeente Schaarbeek gaat de betrokken inwoners raadplegen.

Verschillende inwoners schreven de burgemeester aan met het voorstel om het deel van de straat waar er geen raamprostitutie is een andere naam te geven. Het college van burgemeester en schepenen werd daarvan vorige week op de hoogte gebracht. De buurtbewoners zullen gevraagd worden of ze opnieuw de naam willen die in 1919 van kracht was. Het ging toen om de Keulenstraat. De rest van de straat zou gewoon Aarschotstraat blijven.

Lange procedure

Als de buurtbewoners het voorstel genegen zijn, zal het college het agenderen op de gemeenteraad. De noodzakelijke procedures zijn evenwel lang, het kan zelfs jaren duren, zegt RTBF. Het is uiteindelijk de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, de instelling die verantwoordelijk is voor naamsveranderingen van straten en pleinen in België, die zijn zegen moet geven.

"Kleine Rogierstraat"

Het Schaarbeekse college overweegt overigens ook de Rogierstraat een andere naam te geven tussen de Gaucheret- en Vooruitgangstraat, het deel dat door de spoorweg wordt afgescheiden van de rest van de straat. Dat deel zou de Kleine Rogierstraat worden.