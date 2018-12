Schaarbeek wil gloednieuwe fietsstrook al na twee dagen opbreken kv

20 december 2018

20u52

Bron: Belga 0 Twee dagen nadat het Brussels gewest op de Paleizenstraat aan het Liedtsplein een met paaltjes afgeschermde fietsstrook installeerde, vraagt de betrokken gemeente Schaarbeek al om de paaltjes weg te halen. Die zouden leveranciers te veel hinderen om de winkels te bedienen.

Het hele Liedtsplein krijgt in de toekomst een volledige heraanleg in het kader van de uitbreiding van de metro. In de aanloop daarnaar nam het Brussels gewest in samenspraak met de gemeente al enkele kleine maatregelen. Een daarvan was het opheffen van een parkeerstrook en het aanleggen van een beschermde fietsstrook. Die lag er sinds woensdag.

Hinderlijk voor leveranciers

Na twee dagen heeft de gemeente Schaarbeek genoeg gezien. De veilige fietsstrook zou de leveranciers van de omliggende handelaars te veel hinderen en er al voor gezorgd hebben dat het Liedtsplein, waar dagelijks veel auto- en tramverkeer is, volledig geblokkeerd stond.

"Op vrijdagochtend zullen de gemeentelijke diensten een deel van de opstelling weghalen en vervangen door een leveringszone", stelt Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt in een persbericht.

De gemeente Schaarbeek herinnert het gewest er bovendien aan dat "volgens haar eigen regels" de parkeerplaatsen die zijn verdwenen, moeten gecompenseerd worden.

Pertinente leugens

Pascal Smet, bevoegd Brussels minister van Mobiliteit, reageert verbolgen op de uitlatingen van burgemeester Clerfayt en stelt dat er pertinente onwaarheden staan in zijn "hallucinante" persbericht.

"Het hele plan was wel degelijk overlegd met de gemeente en met instemming van de Burgemeester die persoonlijk ter plaatse is gegaan met de minister. Had de gemeente toen beter geïnformeerd geweest over de handelszaken in de buurt, waren de aanpassingen niet nodig geweest. De extra leveringszone die zal gecreëerd worden, komt er dan ook op initiatief van het Gewest, niet op dat van de gemeente", verklaart minister Smet.

De paaltjes komen er nota bene omdat de burgemeester niet kan garanderen dat zijn verkeerspolitie de nodige controles op snelheidsduivels uitvoert. Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit

Problematisch verkeerspunt

De verkeersveiligheid was een belangrijk item tijdens de verkiezingen en de zone rond het Liedtsplein stelt daarbij al langer problemen vanwege het drukke verkeer. Minister Smet wacht bovendien nog op een positief antwoord van de gemeente Schaarbeek om van de hele zone een zone 30 te maken. “De paaltjes komen er nota bene omdat de burgemeester niet kan garanderen dat zijn verkeerspolitie de nodige controles op snelheidsduivels uitvoert", zegt de Brussels minister van Mobiliteit.

"We blijven constructief meewerken, maar er is geen sprake van dat geschrapte parkeerplaatsen gecompenseerd zullen worden. Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt, die van minister Smet is er een voor veilige infrastructuur en meer aandacht voor voetgangers en fietsers. Wij hoopten dat Ecolo-Groen na de verkiezingen meer gewicht in de schaal zouden leggen om de Schaarbeekse situatie aan te pakken, maar daar is het voorlopig nog op wachten", aldus minister Smet.