Schaarbeek opgeschrikt door twee schietpartijen vanuit rijdende auto ADN

27 maart 2018

11u50

Bron: Belga 0 In de Brusselse gemeente Schaarbeek hebben zich gisteren twee schietpartijen voorgedaan. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. In beide gevallen werden vanuit een rijdende auto schoten gelost naar iemand die op straat liep.

De eerste schietpartij vond in de vroege ochtend plaats in de Paleizenstraat. Daarbij vielen geen gewonden en volgens het Brusselse parket is het nog niet duidelijk op wie de schutters het gemunt hadden.

In de namiddag, rond 15.00 uur, werd in de omgeving van de Wijnheuvelenstraat vanuit een rijdende wagen het vuur geopend op een man. Ook bij dat incident vielen geen gewonden. De auto van de schutters kon later teruggevonden worden. De daders waren weliswaar al gaan vliegen.

Het Brusselse parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd om beide schietpartijen te onderzoeken. Voorlopig is het nog niet duidelijk of er een link is tussen beide incidenten. Er wordt niet uitgesloten dat het gaat om een afrekening.