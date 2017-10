Schaarbeek bestrijdt te snel rijdende chauffeurs met 3D-zebrapad SVM

Bron: Belga 5 Passage piéton en 3D, premier test à 1030. Projet pilote pour diminuer la vitesse! #islande #1030placetobe #voltaire/louisbertrand pic.twitter.com/so28xEdR8S Vanhalewyn Vincent(@ VanhalewynV) link In de Brusselse gemeente Schaarbeek ligt sinds vandaag een uniek 3D-zebrapad dat automobilisten trager moet doen rijden. Schepen van Openbare Werken Vincent Vanhalewyn haalde het idee uit IJsland.

"Ik heb er een aantal weken geleden foto's van gezien op de sociale media en het bleek uit IJsland te komen", vertelt Vanhalewyn. "Dat moeten we proberen in België, dacht ik, want het is innoverend en niet duur."

Het doel van het 3D-zebrapad is in de eerste plaats om via het visuele effect de bestuurders af te schrikken. De plaats waar het unieke zebrapad ligt -aan het rondpunt op de Voltairelaan- is speciaal uitgekozen. "Het is een éénrichtingsstraat waar veel bewoners kloegen over overdreven snelheid", zegt Vanhalewyn.

Door het bijzondere ontwerp kan het zebrapad ook een sensibiliserende functie hebben. De schepen zou het graag ook zien op symbolische plaatsen als het Collignonplein aan het gemeentehuis van Schaarbeek. "Een bord langs de weg heeft misschien ook niet direct een effect op de bestuurder die te snel rijdt. Hier kan het dus beetje bij beetje voor een bewustwording zorgen", aldus Vanhalewyn.

Na enkele maanden volgt een evaluatie. Als die positief is, komen er mogelijk nog 3D-zebrapaden bij.