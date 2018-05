Satudarah dreigt na Duitsland ook in Nederland verboden te worden. In ons land is motorclub aan opmars bezig Redactie

Bron: ANP 7 In Nederland buigt de rechtbank zich over een verbod op Satudarah. "L eden van de motorclub maken zich schuldig aan geweld, afpersing en handel in drugs en wapens", klinkt het. Satudarah werd eerder al verboden in Duitsland. In ons land is de club aan een opmars bezig .

Motorclub Satudarah en zijn supportclubs moeten worden ontbonden en verboden. Dat betoogde het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) vandaag in de rechtbank, die voor de gelegenheid was uitgeweken naar een extra beveiligde locatie op Schiphol. De motorclub handelt volgens het OM in strijd met de openbare orde en heeft een subcultuur die geweld verheerlijkt. Het is aan justitie om te bewijzen dat Satudarah een vereniging is en dat de strafbare feiten vanuit die vereniging worden gepleegd. "Het recht op een vereniging is een groot goed", zei de officier van justitie. "Maar niet als de samenleving daardoor in gevaar komt."

Hij gaf een minutenlange opsomming van strafbare feiten die de afgelopen twee jaar zijn gepleegd door leden van Satudarah Motorcycle Club (SMC). "Moeten wij dan echt geloven dat het iedere keer om rotte appels gaat?" Het probleem ligt niet bij de individuele leden, meent de officier. "Het probleem is diep verankerd in de clubcultuur." Geweldpleging zou statusverhogend werken binnen de club, betoogde hij. Slachtoffers en getuigen zwijgen volgens hem uit angst. "Een verbod is noodzakelijk."

De rechtszaak gaat volgende week woensdag verder. De advocaat van de motorclub vroeg immers om uitstel omdat hij naar eigen zeggen meer tijd nodig heeft "de feiten van de fictie van het Openbaar Ministerie te scheiden". De rechtbank ging mee in zijn verzoek. Volgens de advocaat heeft het OM veel onjuistheden verteld in de rechtbank.

Bandidos

In een soortgelijke civiele procedure eind vorig jaar tegen Bandidos gaf de rechter het OM gelijk: de motorclub werd per direct verboden. Het verbod geldt in Nederland voor zowel de nationale als internationale afdeling. Bandidos ging daarop in hoger beroep. Omdat die zaak nog loopt, geldt het verbod nog niet. Satudarah werd eerder verboden in Duitsland.

Satudarah is een van oorsprong Molukse motorclub die in de afgelopen jaren sterk is gegroeid. De club heeft ongeveer honderd 'chapters' in binnen- en buitenland. In Nederland telt de club ongeveer negenhonderd leden.

In België zit Satudarah onder meer in Hasselt, Tongeren en Zolder, Hakendover en Werchter. De Bandidos zitten dan weer in Lommel, de Outlaws al jarenlang in Maasmechelen. "Nederland en Duitsland hebben hun wetgeving al verstrengd, waardoor die mannen voor België kiezen en hier massaal rekruteren", zei Marino Keulen (Open Vld), burgemeester van Lanaken, daar onlangs nog over.