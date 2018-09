Satirische websites smullen van Schild & Vrienden mvdb

07 september 2018

14u29 0 De Pano-reportage over de rechtsradicale actiegroep 'Schild & Vrienden' inspireert - niet verwonderlijk - menig satirische website.

Nagenoeg allemaal wijden ze er een artikel aan. 'Schokkend: deze neonazi’s blijken racistisch' kopt De Raaskalderij.

Het Beleg van Antwerpen gooit het over een andere boeg en hekelt "de infiltratie in een Vlaamse hobbyclub door een meedogenloos kritische journalist".

The Vremde Mirror legt oprichter Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove de woorden in de mond "dat ons fascisme in een slecht daglicht wordt gesteld, terwijl ik, pardon wij een positieve fascistische beweging zijn."

‘De VRT probeert fascisten te framen als extreem en gevaarlijk. En miskent bewust de positieve vibe die er rond ons fascisme hangt.'https://t.co/RbX95Pdt2c The Vremde Mirror(@ VremdeMirror) link

De Klaptand, satirisch nieuws uit Dendermonde, meldt ten slotte dat Jong N-VA op haar komend eetfestijn een nieuwe snack lanceert: de ‘wir haben es nicht gepaardenwürst’.

Jong N-VA lanceert nieuwe snack op volgende eetfestijn: de ‘wir haben es nicht gepaardenwürst’ - https://t.co/XdoNirxmbb #dendermonde pic.twitter.com/N4zgKUpkoI De Klaptand(@ deklaptand) link