Satelliettrein van Musk voor derde keer gepasseerd, morgen nieuwe kans avh

25 april 2020

21u03 106 De satelliettrein van SpaceX van Elon Musk is vanavond rond 22 uur opnieuw boven ons land gepasseerd. De trein was deze keer iets moeilijker te zien.

Net als de vorige twee avonden, passeerde de satellietentrein van Musk ook vanavond rond 22 uur boven ons land. Wellicht zullen we de treintjes nog enkele avonden kunnen waarnemen, maar ze zullen wel telkens minder helder worden. Ze worden namelijk geleidelijk in een hogere baan gebracht en bovendien verspreiden ze zich steeds meer, zodat het mooie ‘treintjeseffect’ stilaan verdwijnt.

Ook morgen zal de satelliettrein te zien zijn omstreeks hetzelfde uur, als het niet bewolkt is tenminste.

Supersnel internet

Woensdag was het al de zevende keer dat er satellieten gelanceerd werden van het Starlink-project, dat supersnel internet moet aanbieden in elke uithoek van de aarde. In mei vorig jaar werden de eerste gelanceerd en in totaal moeten er 12.000 in een baan rond de aarde gebracht worden.

De satellieten zijn zichtbaar als een streep van lichtjes. Volgens astronomen is die zichtbaarheid vandaag nog geen probleem, maar kan het wel een probleem worden als er nog meer satellieten bijkomen. Ze veroorzaken immers lichtvervuiling die het werk van astronomen bemoeilijkt.

Helderheid

Elon Musk liet echter weten op Twitter dat zijn bedrijf iets gaat doen aan de helderheid van de satellieten. Die heeft deels te maken met de manier waarop de zonnepanelen op de satellieten bevestigd zijn. De komende maanden zullen de panelen richting zon worden gedraaid, waardoor ze minder zichtbaar worden. De satellieten vliegen ook dicht bij de aarde en zijn vrij groot, waardoor ze licht reflecteren. Speciale zonneschermen zouden dat probleem moeten verhelpen.