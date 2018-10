Sarah zoekt identiek deken voor haar zus met autisme: "Wie kan ons helpen?" KVE

15 oktober 2018

11u38

Bron: Facebook, Nieuwsblad 0 Sarah Vanbelle (33) uit Antwerpen doet een opmerkelijke oproep op Facebook. De vrouw is op zoek naar een identiek deken uit de jaren tachtig voor haar zus met autisme. " Voor haar 29ste verjaardag, volgende maand, zouden we haar graag een vervangexemplaar cadeau doen."

"Onze lieve zus Lotte heeft autisme en is erg gehecht aan haar dekentje, een rustgever in een onvoorspelbare wereld.", schrijft Sarah op Facebook. "Ik kreeg het zelf bij m’n geboorte in 1984." Maar het is vooral Lotte die er door de jaren heen ontzettend gehecht is aan geraakt.

Ondertussen is het blauwe deken met een wit dier erop tot op de draad versleten en zit er een groot gat in. Sarah wil haar zus op haar verjaardag verrassen met een identiek vervangexemplaar. "Aan de tekening te zien was het misschien een 'soldeke' uit de seventies. Een merk vinden we niet meer terug. Het is synthetisch, niet van wol", legt ze uit.

Sarah lanceert daarom een oproep: "Ligt er zoiets op jullie zolder of in de kast? Laat het ons weten! Vergoeding of een nieuw vervangdeken in ruil zijn een optie."