Sarah en haar zoon hielden zich aan alle maatregelen, maar testten positief na verblijf aan kust: vrouw is niet te spreken over contact-tracers KVE

17 juli 2020

19u43

Bron: VTM Nieuws 42 Weinigen van de mensen die nu nog besmet raken, willen daarover getuigen. VTM Nieuws vond wel de jonge moeder Sarah bereid om haar verhaal anoniem te doen. Zij en haar zoon testten positief, wellicht door op vakantie te gaan met vrienden. Over de contact-tracers is ze niet te spreken.



Het moest een fijne vakantie worden aan de Belgische kust voor Sarah en haar zoon, maar zaterdag testte hij positief. Ondanks de maatregelen waaraan ze zich hadden gehouden. “Altijd alles goed ontsmetten, handen wassen. Met handschoenen naar de winkel, met mondmasker. Ik heb altijd heel erg mijn bubbeltje beschermd, maar ja, het is toch gebeurd”, vertelt Sarah.

Het was meteen het einde van de vakantie. De vrouw vermoedt dat haar zoon besmet raakte door de kinderen van haar vriendin waarmee ze aan zee was. En gisteren testte ook Sarah zelf positief. Zonder veel symptomen.



Implicaties

“Kampen kunnen niet doorgaan voor de kinderen, het speelplein kan niet doorgaan. Het heeft ook implicaties voor de job. Je moet het namelijk ook op je werk meedelen. Je moet een quarantaine-attest gaan afgeven. En dan zijn er reacties, wat menselijk is, natuurlijk: ‘Wat heb jij gedaan?’ Ik ben gewoon met mijn vriendin en de kinderen naar de kust geweest.”

Vijf keer gebeld

Over de contact-tracers is ze niet te spreken. Ze werd vijf keer gebeld en moest telkens opnieuw alle contacten doorgeven. “Als ik dan repliceer: ‘Wat heeft u met mijn gegevens gedaan die ik gisteren en eergisteren heb opgegeven?’, dan is het antwoord dat er niets terug te vinden valt in hun systeem.”

