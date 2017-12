Saoedi's begrijpen voornemen van ons land om concessie van Grote Moskee op te zeggen KVE

Grote Moskee in Brussel De Saoedische autoriteiten tonen begrip voor het Belgische voornemen om de concessie van de Grote Moskee in Brussel op te zeggen. Dat zei Dirk Achten, voorzitter van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, vandaag in de bevoegde Kamercommissie. Het intrekken van de concessie is één van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart.

Eind jaren 60 gaf koning Boudewijn de grond aan het Jubelpark voor 99 jaar in bruikleen aan Saoedi-Arabië. De onderzoekscommissie naar de aanslagen kwam tot de conclusie dat de salafo-wahabistische stroming die in de Grote Moskee wordt beleden, kan aanzetten tot radicalisering. De commissie deed de aanbeveling om de concessie stop te zetten.

Begin vorige maand trok een Belgische delegatie met topambtenaren naar de Golfstaten. Het ging om diplomaten, mensen van Justitie, van de cel voor de verwerking van financiële informatie en van het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert. De delegatie sprak in Saoedi-Arabië over het Belgische voornemen, ook al heeft de Belgische regering nog geen deadline vastgelegd.

Volgens de voorzitter van Buitenlandse Zaken toonden de Saoedi's begrip. Als de vereniging die de moskee uitbaat de Belgische wet niet naleeft, heeft ons land het recht om de overeenkomst op te zeggen, klonk het volgens Achten. "Soms was er wat verwondering, afhankelijk van de gesprekspartner".

Saoedi-Arabië lijkt in volle verandering, met meer zin voor openheid en dialoog. De Belgische delegatie sprak er ook over mensenrechten, de rol van het salafisme in de opkomst van het gewelddadig radicalisme en de transparantie rond de financiering van islamitische initiatieven in België.