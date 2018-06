Saoedi-Arabië grootste afnemer van Waalse wapens

ADN

21 juni 2018

10u04

Bron: Belga

Saoedi-Arabië was in 2017 de grootste afnemer van Waalse wapens. Nadien volgen de VS en Frankrijk. Dat blijkt uit een rapport van het Waals Parlement dat L'Echo en Le Soir hebben kunnen inkijken.