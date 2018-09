Sans-papiers vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten kv

15 september 2018

04u58

Bron: Belga 6 In het gesloten Centrum voor Illegalen in Merksplas zijn zestig mensen zonder papieren vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten. De 'gewone' mensen zonder papieren werden opgehaald door familie, of stapten op de trein naar de kust, zegt Frank Wilrycx (Open Vld), burgemeester van Merksplas. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) bevestigt het nieuws, maar zegt dat het om minder dan zestig mensen gaat. "We konden niet anders", zegt Francken. "Transmigranten die naar Engeland willen, veroorzaken meer overlast dan 'gewone illegalen' die ergens ondergedoken leven. Daarom hebben we die keuze gemaakt." Volgens Francken is het de bedoeling dat er "hopelijk snel" nieuwe centra openen, met extra plaatsen.