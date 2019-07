Sander Loones: amper vier weken minister, maar nog steeds medewerker in dienst Dieter Dujardin

17u05 0 Amper 28 dagen was Sander Loones (N-VA) federaal minister, maar nog steeds beroept hij zich op een medewerker als ex-minister. “Niet consequent”, verwijt Open Vld hem in een bits debat. “Wij zijn bereid het debat daarover te voeren”, aldus Loones.

Zolang er geen volwaardige begroting is, moet de Kamer om de maand stemmen over de zogenaamde voorlopige twaalfden. Dat leidde vandaag tot een stevige woordenwisseling tussen Sander Loones (N-VA) en Egbert Lachaert van Open Vld. Die eerste verwijt de ontslagnemende regering-Michel dat ze ondanks de toestand van lopende zaken gewoon beleid blijft voeren, meeruitgaven voor asielopvang boekt en weinig soberheid aan de dag legt. Hypocriet, volgens Lachaert.



“Sinds het vertrek van N-VA uit de regering is de kost van de kabinetten met 5,2 miljoen euro gedaald. Ja, begin 2019 was er een meeruitgave, omdat er meer dan 1 miljoen euro ontslagvergoedingen moest betaald worden aan de N-VA-kabinetsleden. Maar er staan ook nog rekeningen open. Terwijl Johan Van Overtveldt in het Europees parlement een personeelsbudget van 300.000 euro heeft, houdt hij één kabinetsmedewerker aan op kosten van zijn voormalig kabinet. En een minister die nog geen maand in dienst was (Loones dus, red.) houdt ook één medewerker aan ten belope van 54.000 euro per jaar”, aldus Lachaert.



Ex-ministers mogen één legislatuur twee voltijdse medewerkers aanhouden na hun vertrek. Op het Vlaams niveau schafte Geert Bourgeois (N-VA) die regeling af, maar federaal bestaat ze nog. Johan Van Overtveldt reageert dat hij de medewerker in kwestie slechts zal aanhouden tot er een volgende regering is, Loones zegt hetzelfde. “En als het debat over de medewerkers van ex-ministers gevoerd wordt, zijn wij de eerste om werk te maken van een aanpassing. Dat hebben we op Vlaams niveau ook al gedaan”, aldus Loones. (DDW)