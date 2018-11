Samusocial activeert winterplan voor daklozen in Brussel KVDS

15 november 2018

16u01

Bron: Belga 0 Samusocial heeft het winterplan voor daklozen geactiveerd in Brussel. De organisatie kreeg van het Brussels Gewest het mandaat om 800 extra plaatsen te voorzien, bovenop de 378 reguliere plaatsen die heel het jaar door beschikbaar zijn in haar vier centra.

De 800 extra plaatsen zullen geleidelijk aan beschikbaar worden op drie locaties. Voor de meest kwetsbaren komen er 300 plaatsen in het gebouw aan de Poincarrélaan, dat ter beschikking wordt gesteld door het Brussels Gewest. Daar worden door het jaar ook mensen opgevangen. In een gebouw van het Brusselse OCMW in de Koningsstraat zullen 200 plaatsen ter beschikking zijn voor de opvang van gezinnen en in een derde gebouw komen tot 300 plaatsen voor alleenstaande mannen.

Rode Kruis

Zo zullen op termijn in zes door Samusocial beheerde gebouwen in totaal ongeveer 1.200 plaatsen beschikbaar zijn. Daarbij komen ook nog 250 plaatsen die worden beheerd door het Franstalige Rode Kruis.





Samusocial zal een honderdtal mensen mobiliseren om alles in goede banen te leiden, waaronder maatschappelijk assistenten, opvoeders, sociale werkers, verpleegkundigen, psychologen, hulpverpleegkundigen, nachtwakers, deurwachters en keukenhulpen. Zij moeten ervoor zorgen dat de winteropvang er niet alleen is om mensen onderdak te bieden, maar ook om hen te verzorgen en psychologische bijstand te bieden.

De opgevangen mensen krijgen naast een slaapplaats ook een ontbijt ‘s morgens en een warme maaltijd 's avonds, sanitair en sociale, medische en paramedische hulp. Bij de vestiairedienst van vzw Solidarité Grands Froids zijn vervangkleren beschikbaar.

Samenwerkingen

Samusocial wijst er nog op dat het winterplan er komt door talrijke samenwerkingen op het terrein, met name Actie 86.400, Dokters van de Wereld, de sociale restaurants, de opvanghuizen, de gemeenten, de ziekenhuizen, de medische huizen, Solidarité Grands Froids en alle welzijnsverenigingen die werken met daklozen. Daarnaast geniet Samusocial van de steun van de Nationale Loterij, Interparking en L'Oreal.