Samusocial activeert hitteplan voor Brusselse daklozen SVM

24 juni 2019

14u19

Bron: Belga 0 Samusocial heeft naar aanleiding van de warmte het hitteplan geactiveerd. Dankzij een gift van Nestlé kan de Brusselse daklozenorganisatie deze zomer 20.000 waterflesjes uitdelen.

Het hitteplan van Samusocial richt zich op alle mensen die op straat leven, maar heeft bijzondere aandacht voor oudere personen die extra vocht moeten opnemen. Daarnaast wordt ook actief gezocht naar daklozen met geestelijke gezondheidsproblemen, want zij beseffen soms niet dat ze water moeten drinken. Wie onder invloed is, riskeert dan weer uitgedroogd te raken.

"Er is overdag altijd minstens een team op pad om te zoeken naar de meest kwetsbare mensen en hen water te geven. En 's nachts is er ook een shift voorzien", zegt woordvoerster Marie-Anne Robberecht.

In 2018 kampte Samusocial in de nasleep van het schandaal rond de organisatie nog met een tekort aan waterflesjes. Multinational Nestlé sprong toen in de bres met 21.000 waterflesjes en doet dat dit jaar opnieuw met 20.000 flessen. "We verdelen ook plannetjes met daarop waterfonteinen en gratis sanitaire voorzieningen”, besluit Robberecht.