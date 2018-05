Samuel (9) vist maand lang blikjes uit berm en bouwt afvalslinger: "Dit is wat jullie hebben achtergelaten in mijn straat" HA

14 mei 2018

15u16

Bron: Facebook 46 Een maand lang heeft de 9-jarige Samuel zwerfvuil in de buurt van zijn ouderlijke huis in Brugge verzameld. Het begon met een trui vol blikjes en eindigde met een missie: zoveel mogelijk afval verzamelen. Maar vooral: sluikstorters laten zien hoeveel troep ze achterlaten.

De moeder van Samuel beschrijft op Facebook het project van haar zoon. Ze vertelt hoe hij op een dag van een wandeling thuiskwam met een trui vol blikjes. "Allemaal in de berm gevonden", klonk het somber. De jongen besloot het grootser aan te pakken en trok opnieuw de straat op om vuilnis te rapen. Deze keer nam hij twee grote manden mee en kreeg hij de hulp van zijn vader.

Volgens de mama groeide de berg afval in de tuin van het gezin snel. "Ik kwam aanrennen met een rol PMD-zakken. Maar het kind en zijn vader hadden andere plannen." Ze sloegen de ingezamelde blikjes plat en boorden er gaatjes in. Vervolgens begonnen ze te rijgen. Het eindresultaat was een "ketting die alleen in de grootste boom in onze tuin paste".

De vrouw deelde een foto van de afvalslinger op Facebook. Naast de ketting poseert haar zoon Samuel met een stuk karton. "Dit is wat jullie op 1 maand in mijn straat hebben achtergelaten", staat erop. De vrouw hoopt dat haar post sluikstorters wakker schudt. Het bericht wordt alvast druk gedeeld en geliket op Facebook."Laat de mensen hier hun blik maar eens op werpen", besluit ze toepasselijk.