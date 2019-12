Sammy Mahdi: “Ik heb het heel moeilijk gehad met de uitspraak van Jambon” TT

31 december 2019

08u05

Bron: Radio 1 0 CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi vraagt dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) “juiste cijfers” gebruikt in zijn communicatie over het kindergeld voor asielzoekers. “Het is goed dat de regering die anomalie, door de vorige regering-Bourgeois ingevoerd, uit de wet haalt. Maar daar ka je ook op een normale manier over communiceren, zonder te overdrijven”, aldus Mahdi in De ochtend op Radio 1.

Gisterenochtend verklaarde N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele nog dat de uitspraak van Jambon op twee lezingen te begrijpen was. “Het is normaal dat je voor de eigen achterban als eens kort door de bocht durft gaan, het moet niet allemaal wetenschappelijk correct zijn dan”, aldus Vandaele.

Maar Mahdi, die het vorige maand nog nipt moest afleggen tegen Joachim Coens in de strijd om het voorzitterschap van CD&V, is het daar hoegenaamd niet mee eens. “Omdat de uitspraak niet klopt: iemand als Jambon spreekt als minister-president, en dus niet enkel voor de eigen achterban als N-VA’er. Ik denk niet dat er te zwaar aan wordt getild. Het gaat om heel scherpe debatten waarbij partijen als Vlaams Belang proberen leugens te vertellen, bijvoorbeeld dat asielzoekers voorrang krijgen bij een sociale woning en met slogans als ‘onze mensen eerst’.”

Uitschieters

De uitspraken van Jambon dat er asielzoekers zijn die een huis kunnen kopen van het achterstallig kindergeld van tijdens hun asielprocedure “versterkt dat beeld alleen maar”, aldus Mahdi. “Als het gaat over uitschieters, gaat het over uitschieters van enkele tienduizenden euro’s, als mensen toevallig vijf kinderen hebben die allemaal hoger onderwijs volgen en die vijf jaar en langer in de asielprocedure zitten. En het is goed dat die anomalie, door de vorige regering-Bourgeois is ingevoerd, uit de wet wordt gehaald. Maar daar kan ook op een normale manier over gecommuniceerd worden zonder te overdrijven.”

Mahdi heeft wel begrip dat zijn partij voorzichtiger reageerde dan coalitiepartner Open Vld, waar partijvoorzitter Gwendolyn Rutten zwaar uithaalde naar Jambon. “De reactie van partij was ergens begrijpelijk. De laatste vijf jaar is er fel gekibbeld. Het lijkt mij logisch dat collega’s in de regering zo collegiaal mogelijk proberen te reageren. Maar ik vind het wel belangrijk om daarnaast een signaal te geven.”

Of de heisa gevolgen heeft op het federale vlak, durft Mahdi niet te zeggen. Maar ook de uitspraken van Jambon dat zijn partij “perfect onderhandelingen had kunnen opstarten” met Vlaams Belang, voorspellen niet veel goeds, denkt hij. “In Franstalig België ziet men ook wel dat voor sommigen bij de grootste partij van Vlaanderen, de eerste en favoriete partner extreemrechts was.”