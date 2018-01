Samenwonen is te duur voor mensen in armoede LVA

22 januari 2018

06u32

Bron: Belga 0 Samenwonen moet makkelijker worden voor uitkeringsgerechtigden, zegt het Steunpunt Armoedebestrijding vandaag in De Standaard. Hun financieel verlies is nu te groot.

Samenwonen betekent kosten delen en lijkt dus gunstig voor de portemonnee. Maar niet zo voor wie van een leefloon of een werkloosheidsuitkering leeft. Een herziening van het systeem is een van de belangrijkste aanbevelingen in het tweejaarlijkse verslag van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding, dat focust op 'burgerschap en armoede'.

Mensen met een uitkering die gaan samenwonen, verliezen een deel van hun inkomen. Het argument daarvoor van de sociale bijstand en sociale zekerheid is het schaalvoordeel: er moet maar een keer huur en een keer elektriciteit en water betaald worden. "Maar dat voordeel wordt zwaar overschat", zegt Henk Van Hootegem van het Steunpunt in de krant. "De uitkeringen worden te sterk verlaagd, ver beneden een menswaardig inkomen."

Het Steunpunt vraagt een nieuwe impactstudie.