Samenscholingsverbod in Antwerpse Brederodewijk tot een maand verlengd Philippe Truyts

18u28 11 Marc De Roeck onrust brederodestraat Antwerpen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) haalt de botte bijl boven voor de problemen in de Brederodestraat en omgeving. Hij vaardigt een samenscholingsverbod van vier weken uit voor de hele Brederodewijk. Elf inrichtingen van waaruit de relschoppers vrijdag en zondag opereerden, moeten een hele week om 19.30 uur dicht.

De Wever zat vandaag samen met de lokale politie. Resultaat: een aantal bijzondere maatregelen om de orde te bewaren en de veiligheid van de Antwerpse burgers te waarborgen. Tot de gemeenteraad van 27 november is alle samenscholing verboden in de Brederodewijk, die begrensd wordt door de straten Amerikalei, Anselmostraat, Lange Lozanastraat, Jan Van Rijswijcklaan, Desguinlei, Brusselstraat, Bolivarplaats. Ook in de Gemeentestraat en Carnotstraat, dichtbij het Centraal Station, geldt het verbod.

De Wever wil ook zo snel mogelijk een sluitingsuur van 19.30 uur opleggen aan elf inrichtingen in de Brederodestraat – vaak vzw’s – waar relschoppers zich bevonden. “Onze wijkpolitie, die zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig is, zal op het sluitingsuur toekijken”, meldt de burgemeester.

Geïmporteerde conflicten

De Wever beklemtoont dat verschillende Turks-Antwerpse en Koerdisch-Antwerpse verenigingen hem aanboden om rond de tafel te zitten. “Ik zal luisteren naar hun voorstellen om de afschuwelijke taferelen van de voorbije dagen in de toekomst uit te sluiten. Dit soort geïmporteerde conflicten heeft geen enkele plaats in een stad met 175 herkomstnationaliteiten. Ik zal nooit toelaten dat Antwerpse wijken een platform zijn voor politiek geweld.”

De schade toegebracht aan personen, handelszaken en private eigendommen zal op de daders worden verhaald, zo zegt De Wever. “Ik vraag aandacht voor de meest primaire waarde van onze stadsgemeenschap: het vreedzaam samenleven met respect voor elkaar.”

Afgelopen weekend kwam het in de buurt tot zware rellen tussen Turken en Koerden. Na die rellen heeft de politie tientallen stokken en metalen staven in beslag genomen, die gebruikt werden als slagwapens. "Vlak na de incidenten werd er schade vastgesteld aan zes panden. Meer dan dertien ramen en vier deuren zijn bij de opstootjes gesneuveld. Het gaat over hoofdzakelijk etalageramen van handelszaken", aldus de politie.