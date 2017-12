Samen vraagt Antwerps stadsbestuur om niet-Belgen aan te sporen te gaan stemmen EB

Bron: Belga 3 Foto Laenen Ikrame Kastit, Antwerps gemeenteraadslid voor Groen. Samen, het project van Groen, sp.a en onafhankelijken in Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, vraagt aan het Antwerpse stadsbestuur om in de aanloop naar die verkiezingen stemgerechtigde niet-Belgen persoonlijk te informeren over hun stemrecht en hen aan te sporen om effectief te gaan stemmen. In 2012 bracht slechts zowat tien procent van die bevolkingsgroep een stem uit en dat moet beter, vindt Samen.

Sinds 2004 hebben niet-Belgen het recht om bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem uit te brengen, maar slechts een kleine minderheid blijkt daar in de praktijk gebruik van te maken. "Het mag niet zo zijn dat er in 2018 opnieuw maar een fractie van hen gaat stemmen", stelt Groen-gemeenteraadslid Ikrame Kastit. "Het is in het belang van de democratie dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan de verkiezingen, dus ook de niet-Belgen met stemrecht. Dat kan enerzijds door deze mensen beter te informeren over hun democratische rechten, anderzijds door de drempels die er vandaag zijn om te gaan stemmen, te verlagen."

Samen vraagt het stadsbestuur om de stemgerechtigde niet-Belgen die in Antwerpen wonen een brief te sturen met informatie over hun stemrecht, inclusief contactgegevens van organisaties die hen kunnen assisteren bij de verplichte aanmelding vooraf. Verder is Samen voorstander van een sensibiliseringscampagne om stemgerechtigde niet-Belgen te overtuigen te gaan stemmen.

Het is in het belang van de democratie dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan de verkiezingen, dus ook de niet-Belgen met stemrecht Ikrame Kastit (Groen)

