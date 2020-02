Samen met Duivelskoppel in de gevangenis: bekijk hier de beelden die Faroek maakte met verborgen camera Redactie

19 februari 2020

13u01 6 VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes en collega Marieke Lust, die voor het VTM-programma Telefacts in Ivoorkust een reportage over het zogenoemde Duivelskoppel Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker, belandden gisteren uiteindelijk bij datzelfde Duivelskoppel in de gevangenis. Daar slaagde de journalisten erin om te filmen met een verborgen camera.

Toen Özgünes en Lust in de buurt van de gevangenis aan het filmen waren, werden ze benaderd door Ivoriaanse autoriteiten. Ze werden opgepakt en naar de gevangenis overgebracht: dezelfde als die waarin Lacote en Van Acker opgesloten zaten.

In de gevangenis werd het duo een tijdlang in dezelfde ruimte gezet als ‘duivelskoppel’ Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote, een zaaltje waar het koppel moest wachten voor hun transport naar de luchthaven. Faroek slaagde er daar niet enkel in om het koppel te spreken, maar maakte ook enkele beelden met een verborgen camera. Die zijn ook te zien in de Telefacts-reportage van vanavond, om 22:25 op VTM.

Op de beelden ziet Van Acker, die aan borstkanker lijdt, er sterk verzwakt uit. Lacote zegt zich op zijn beurt te slecht te voelen om de reis te maken. Als de twee worden weggeleid, breekt Van Acker en begint ze te huilen.

Enkele uren nadat ze waren opgepakt, werden Özgünes en Lust weer vrijgelaten. Lacote en Van Acker zijn vanochtend weer in België aangekomen.