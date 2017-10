Samen.be leidt niet naar Antwerpse kartellijst maar naar Begijnendijk Matthias Van den Bossche en Tommy Thijs

12u46 0 samen.be Onder de naam 'Samen' trekken Groen en sp.a als progressief kartel naar de Antwerpse kiezer met Wouter Van Besien als kandidaat-burgemeester. De naam 'Samen' is vandaag bekendgemaakt op een persconferentie in de Scheldestad.

De domeinnaam samen.be is echter al bezet. Die leidt naar de pagina van de gelijknamige onafhankelijke oppositiepartij in het Vlaams-Brabantse Begijnendijk en deelgemeente Betekom. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 haalde Samen 22,6 procent van de stemmen in de gemeente. Goed voor vijf verkozenen in de gemeenteraad.

Veel valt er op de site overigens niet te beleven, de meest recente berichten dateren van 2014. Wat de officiële campagnewebsite van de Antwerpse kartellijst wordt, is nog niet geweten. Wordt het samenwerktbeter.be? Die domeinnaam is sinds 11 oktober bij DNSBelgium.be geregistreerd door een partijlid van Groen.







