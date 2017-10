Sam V.D. riskeert 5 jaar voor aanval met schroevendraaier die Jelle (28) het leven kostte bewerkt door: mvdb

18u57

Bron: Belga 0 repro wiggenraad Links: slachtoffer Jelle Van Bouwel. Rechts: Sam V.D. Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd tegen de 23-jarige Sam V.D. De man stak tijdens een ruzie in april 2016 met een schroevendraaier in het hoofd van de 28-jarige Jelle Van Bouwel uit Malle.

Het slachtoffer lag enkele maanden in coma, maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. De dodelijke steekpartij met de schroevendraaier gebeurde op een openbare parking in het centrum van Turnhout. Sam V.D. was naar de parking gekomen nadat zijn vriendin hem had laten weten dat ze net voordien ruzie had gehad met Jelle Van Bouwel.

Het openbaar ministerie beschouwt de feiten als "opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie om te doden". De aanklager vroeg de maximumstraf van 5 jaar voor die tenlastelegging.

De advocaat van Sam V.D. probeerde de rechter te overtuigen om een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. "We ontkennen de tenlastelegging op zich niet. Maar we hebben wel opgeworpen dat er mogelijk sprake is van zelfverdediging of uitlokking, want het staat vast dat Sam eerst zelf is aangevallen door het slachtoffer", zegt meester Peter Janssens. De rechtbank beslist op 22 november.