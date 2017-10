Sam en Heidi krijgen het moeilijk tijdens hun ochtendshow 10u05

Bron: vtmnieuws.be 0

Naar aanleiding van de Life Swap ging Qmusic-dj Sam De Bruyn gisteren op bezoek bij de grootouders van zijn collega Heidi Van Tielen. Sam sprak met veel lof over Bomma Irène en Opa Jos en dat maakte heel wat gevoelens los bij hem. "Het bezoek was heel confronterend, want ik ga zelf niet zo heel vaak naar mijn grootouders. Ik heb na het bezoek dan ook meteen naar hen gebeld om te zeggen dat ik dit weekend langskom", snikte Sam. Ook bij Heidi vloeiden er enkele traantjes tijdens de het emotionele gesprek.



Sam en Heidi ruilden afgelopen week van leven. Ze leefden 24/7 in elkaars huis, wisselden van partner en namen elkaars goede en slechte gewoontes, hobby's en andere dagelijkse activiteiten volledig over. Vandaag, dinsdag 3 oktober, staan ze voor de laatste keer in elkaars schoenen. Zo moet Sam vanavond live optreden op een after work samen met de coverband Uncle Phil. Heidi kreeg de opdracht om aan Sams reisblog te werken.