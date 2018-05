Salmonellabesmetting: zeker 90 kinderen en 30 scholen betrokken

Daimy Van den Eede

25 mei 2018

11u41

Bron: VTM NIEUWS - Belga 0 Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn al zeker dertig scholen getroffen door de salmonellabesmetting. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Minstens negentig kinderen zijn daardoor ziek geworden.

Het is nog altijd niet zeker of de traiteur, die aan alle scholen maaltijden levert, verantwoordelijk is voor de besmetting. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft uit voorzorg besloten om de traiteurzaak in Harelbeke tijdelijk te sluiten om verdere besmetting te voorkomen. Volgende week worden er nieuwe tests afgenomen en zal het voedselagentschap beslissen of de traiteur al dan niet terug opengaat.

"Vorige week donderdag of vrijdag"

Nu blijkt dat de besmetting verder gaat dan de twee scholen in Pittem en Meulebeke. "Het gaat om minstens 30 kleuterscholen en lagere scholen in Zuid-West-Vlaanderen en de aangrenzende regio's", bevestigt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. "We gaan ervan uit dat de kinderen vorige week donderdag of vrijdag besmet werden via de schoolmaaltijden." Een zestigtal kinderen ging naar het ziekenhuis met de symptomen van een salmonellabesmetting, anderen gingen langs bij de huisarts. Dertig bezorgde ouders namen contact op met het FAVV voor meer uitleg.

Men sluit niet uit dat er ook verdere besmettingen mogelijk zijn. "We verwachten dat het cijfer nog in de loop van de dag kan stijgen", aldus Moonens. De traiteur levert ook maaltijden aan OCMW's en andere instellingen. De kans bestaat dat het aantal besmettingen nog oploopt.

Symptomen

De symptomen van een salmonellabesmetting zijn misselijkheid, braken en diarree. Soms kan koorts optreden. Bij uitdrogingsverschijnselen kan een ziekenhuisopname nodig zijn.